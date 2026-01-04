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Iran: Entsalzungsanlage auf Insel Gheschm außer Betrieb

31.03.26 12:17 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist eine Entsalzungsanlage im Süden des Landes nach Raketenbeschuss außer Betrieb. Eine Reparatur der Anlage auf der Insel Gheschm sei nicht möglich, berichtete die Zeitung "Shargh" unter Berufung auf das Zentrum für Umweltschutz. Die konkreten Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung auf der landschaftlich spektakulären Insel, die auch ein beliebter Touristenort ist, war zunächst unklar.

Unterdessen meldete die Nachrichtenagentur Mehr einen weiteren Angriff auf Gheschm. Bei der Bombardierung eines Hafenabschnitts habe es keine Opfer gegeben, hieß es unter Berufung auf die Verwaltung der zuständigen Provinz Hormusgan./arb/DP/nas