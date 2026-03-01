DAX23.589 -0,2%Est505.763 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,8%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,55 +4,2%Gold5.176 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt? Gold und US-Dollar: Warum steigt der Dollar, wenn der Goldpreis fällt?
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran feuert neue Welle von Raketen auf Israel

12.03.26 09:00 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Luftstreitkräfte haben eine neue Welle an Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Die Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, hätten ballistische Raketen auf Israel geschossen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Mehr. In Israel wurde Raketenalarm ausgelöst. Irans reguläre Streitkräfte meldeten unterdessen einen Angriff mit Kampfdrohnen auf militärische Ziele in Israel. Die Luftwaffenbasis Palmachim und der Militärflugplatz Ovda seien attackiert worden, hieß es in einer vom staatlichen iranischen Rundfunk verbreiteten Erklärung. Ein weiteres Ziel sei das Hauptquartier des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet gewesen./arb/DP/zb