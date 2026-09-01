Iran: Flugabwehr an mehr als 3.800 Orten stationiert

01.09.26 11:23 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Streitkräfte haben eigenen Angaben zufolge landesweit Flugabwehreinheiten an mehr als 3.800 Orten stationiert. "Viele dieser Orte befinden sich in schwer zugänglichen Gebieten. Iran ist ein Land mit vielfältigen geografischen Gegebenheiten, und die Luftverteidigungskräfte sind in Wüsten, an Küsten, auf Inseln und im Gebirge stationiert", sagte ein iranischer General im Staatsfernsehen.

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Seinen Worten nach wurden bei den vergangenen militärischen Konflikten mit den USA und Israel seit Oktober 2024 rund 160 Soldaten der Flugabwehr getötet. In dem Interview äußerte er auch vorsichtige Kritik an importierten Waffensystemen. Der Iran sei daher zum Ergebnis gekommen, vermehrt heimisch produzierte Flugabwehrsysteme einzusetzen.

Die USA und Israel haben in ihrem Krieg gegen den Iran auch gezielt Radarsysteme, Flugabwehrbatterien und Luftwaffenstützpunkte angegriffen. Zeitweise gab es Berichte, wonach Irans Streitkräfte den Luftangriffen der technologisch überlegenen Kampfflugzeuge wenig entgegensetzen konnten. Dennoch wurde wiederholt über abgeschossene Kampfdrohnen über iranischem Gebiet berichtet. Angaben über militärische Verluste im Iran sowie deren eigene Errungenschaften lassen sich kaum unabhängig überprüfen./arb/DP/jha