DAX24.523 -1,0%Est506.012 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +6,0%Nas25.709 -4,2%Bitcoin54.765 -0,1%Euro1,1526 +0,1%Öl97,26 +4,8%Gold4.305 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y SpaceX SPACEX Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sehr schwach -- Asiens Börsen tiefrot - Nikkei und KOSPI rutschen kräftig ab -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA, SoftBank, SK hynix, Samsung, Apple, Meta im Fokus
Top News
Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX zum Wochenstart verlustreich Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX zum Wochenstart verlustreich
Nach erneuter Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreise ziehen wieder kräftig an Nach erneuter Eskalation im Iran-Krieg: Ölpreise ziehen wieder kräftig an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran: Flughäfen stellen Betrieb ein - Flugabwehr aktiv

08.06.26 09:05 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach israelischen Angriffen in der Nacht stellt der Flughafen in Teheran bis auf weiteres den Betrieb ein. Flüge vom Flughafen Mehrabad seien derzeit eingestellt, berichtete die regierungsnahe Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf eine offizielle Stellungnahme.

Zudem sei in der westiranischen Stadt Kermanschah die Flugabwehr aktiv, um feindliche Geschosse abzufangen, hieß es weiter. Der Flughafen der Stadt stelle ebenfalls seinen Betrieb bis auf weiteres ein, hieß es in einem zusätzlichen Bericht der Agentur.

Bei Angriffen auf Ziele in Tabris im Norden des Landes habe es keine Toten oder Verletzten gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht.

Am Sonntagabend hatte der Iran Israel mit Raketen angegriffen. In der Nacht reagierte Israel mit Luftangriffen auf Ziele in verschiedenen Landesteilen des Irans./mar/DP/zb