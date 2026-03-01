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Iran fordert Papst zur Verurteilung von Chamenei-Tötung auf

13.03.26 17:10 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach der Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei hat ein einflussreicher iranischer Kleriker einen Appell an Papst Leo XIV. verfasst. "Wir erwarten, dass Sie diese abscheulichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Missachtung der Würde religiöser Führer mit lauter Stimme verurteilen und als unvereinbar mit den Lehren des Christentums brandmarken", zitierte der Staatssender IRIB aus einem Brief des Ajatollah Aliresa Arafi an das Oberhaupt der katholischen Kirche.

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Der Papst hatte zuletzt etwa sein tiefes Mitgefühl für alle Opfer ausgedrückt. Der Vatikan hatte zudem vor einer Aushöhlung des Völkerrechts gewarnt.

Ajatollah Aliresa Arafi ist Leiter der Theologieschulen im Iran und führendes Mitglied des mächtigen Wächterrates. Er war außerdem Teil der Übergangsführung nach Chameneis Tod und vor der Ernennung des neuen obersten Führers./apo/DP/men