Iran gratuliert Katar zur Beilegung der Differenzen mit Golfstaaten

TEHERAN (dpa-AFX) - Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif hat Katar zur Beilegung der Differenzen mit den arabischen Golfstaaten gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an Katar zum Erfolg seines mutigen Widerstands gegen Druck und Erpressung", schrieb Sarif am Dienstagabend auf Twitter. Gleichzeitig appellierte er an die anderen Golfstaaten, insbesondere den regionalen Rivalen Saudi-Arabien, ihre Differenzen mit dem Iran zu beenden und Beziehungen wieder zu normalisieren.

Laut Sarif sollten sie "mit dem baldigen Abgang ihres Gönners" - US-Präsidenten Donald Trump - den Iran weder als Feind noch Bedrohung ansehen und Teheran auch nicht länger zum Sündenbock der regionalen Krisen machen. Vielmehr sei es an der Zeit, so der iranische Chefdiplomat, den Vorschlag Irans für eine "Koalition der Hoffnung" - die über eine regionale Zusammenarbeit für Sicherheit am Persischen Golf sorgen soll - anzunehmen.

Mehr als drei Jahre nach einer Blockade Katars haben Saudi-Arabien und die weiteren Nachbarn am Golf ihre Krise mit einem Abkommen offiziell beendet. Beim Gipfeltreffen des Golf-Kooperationsrats (GCC) in der Wüstenstadt Al-Ula im Nordwesten Saudi-Arabiens sprachen die Teilnehmer am Dienstag von einer neuen Phase der Zusammenarbeit. Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am 5. Juni 2017 die Grenzen zu dem auf einer Halbinsel liegenden Land Katar geschlossen und eine Blockade verhängt. Die Staaten hatten Katar unter anderem Terrorunterstützung und zu enge Beziehungen zum Iran vorgeworfen. Das Emirat hatte die Vorwürfe zurückgewiesen./str/fmb/DP/he