DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9800 -1,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.878 -0,5%Euro1,1642 +0,3%Öl88,13 -3,6%Gold5.205 +0,3%
Iran greift Israel und Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an

11.03.26 05:52 Uhr

TEHERAN/TEL AVIV/RIAD (dpa-AFX) - Die iranischen Streitkräfte haben Israel und die Golfstaaten erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. In Israel wurden die Raketen entweder abgefangen oder trafen unbewohnte Gebiete, wie die Zeitung "The Times of Israel" berichtete. Die den iranischen Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim sprach von der heftigsten Angriffswelle seit Beginn des Krieges.

Wer­bung

Das saudi-arabische Verteidigungsministerium teilte mit, in verschiedenen Regionen des Landes seien sieben ballistische Raketen und sieben Drohnen abgefangen worden. In Kuwait wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums vier Drohnen abgefangen, eine weitere stürzte demnach in offenem Gelände ab. Auch in Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst./dde/DP/zb