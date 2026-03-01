DAX23.903 +2,1%Est505.827 +2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.733 +3,0%Euro1,1658 +0,3%Öl91,88 +2,3%Gold5.187 +0,8%
Iran: Haben Treibstofflager in Israel angegriffen

10.03.26 09:42 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Als Vergeltung für die Bombardierung ihrer Ölreserven haben Irans Streitkräfte eigenen Angaben zufolge Treibstofflager in Israel attackiert. In den vergangenen Stunden seien Teile der Öl- und Gasindustrie sowie Treibstofftanks in der israelischen Hafenstadt Haifa mit Drohnen angegriffen worden, hieß es in einer Armeeerklärung, die der staatliche Rundfunk verbreitete.

In Israel gab es unterdessen Raketenalarm. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtete über eine neue Welle an Raketen auf Ziele bei Tel Aviv./arb/DP/nas