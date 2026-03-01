DAX23.615 -1,5%Est505.770 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0700 -2,3%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.828 -0,6%Euro1,1600 ±-0,0%Öl91,22 -0,2%Gold5.190 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NVIDIA 918422 SAP 716460 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Deutschland gibt strategische Ölreserven frei -- Rheinmetall steigert Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln Novo Nordisk-Aktie trotzdem fester: FDA mit Verwarnung wegen nicht gemeldeter Nebenwirkungen bei GLP-1-Mitteln
Rohstoffkurse am Mittag Rohstoffkurse am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

Iran: Kein Tropfen Öl wird durch Straße von Hormus transportiert

11.03.26 13:09 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Handel wichtigen Straße von Hormus als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet. "Wir werden niemals zulassen, dass auch nur ein Liter Öl zugunsten der USA, der Zionisten und ihrer Partner durch die Straße von Hormus transportiert wird", sagte ein Militärsprecher des zentralen Hauptquartiers Chatam Al-Anbija, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt.

Wer­bung

"Eure lebenswichtigen Zentren und Stützpunkte werden einer nach dem anderen in dem Feuer brennen, das ihr entfacht habt", drohte der Militärsprecher weiter. "Und sie werden wieder und wieder brennen."

An die USA gerichtet sagte der Militärsprecher: "Ihr solltet wissen, dass ihr den Öl- und Energiepreis nicht künstlich niedrig halten könnt. (...) Rechnet mit einem Preis von 200 Dollar pro Barrel, denn der Ölpreis hängt von der Sicherheit der Region ab - und ihr seid die Quelle dieser Unsicherheit", sagte er.

Seit Beginn des Iran-Kriegs sind die Energiepreise deutlich gestiegen. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat simuliert, dass auch höhere Ölpreise auch hierzulande zweistellige Milliardenschäden anrichten könnten./arb/DP/nas