Iran-Konflikt: China verurteilt US-Sanktionen gegen Ölunternehmen

PEKING (dpa-AFX) - China hat die USA scharf für die Ankündigung von Sanktionen gegen eine chinesische Firma verurteilt, die iranisches Öl transportiert hat. "Wir fordern die USA nachdrücklich auf, seine falschen Praktiken unverzüglich zu korrigieren und illegale Sanktionen gegen chinesische Unternehmen und Einzelpersonen einzustellen", sagte Hua Chunying, eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums, am Dienstag.

Auch verurteilte Peking die Strafen, die Washington gegen den Iran verhängt hat. "Die Vereinigten Staaten missachten die legitimen Rechte und Interessen aller Parteien und verhängen willkürlich Sanktionen", sagte die Sprecherin weiter.

Zuvor hatten die USA angekündigt, das chinesische Ölunternehmen Zhuhai Zhenrong wegen des Transports iranischen Öls auf die Sanktionsliste zu setzten. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Montag in einer Rede in Florida, die Sanktionen würden sich gegen das Unternehmen sowie deren Geschäftsführer richten. Die Firma habe gegen US-Gesetze verstoßen, indem sie Rohöl aus dem Iran angenommen habe.

Die USA waren im vergangenen Jahr aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran ausgestiegen und haben seither scharfe Wirtschaftssanktionen gegen Teheran wieder in Kraft gesetzt, darunter auch ein Verbot von Ölexporten. Der Iran wiederum verstieß zuletzt demonstrativ gegen zwei zentrale Auflagen des Abkommens von 2015: Die Islamische Republik überschritt die Menge an erlaubtem Uran und die Obergrenze der Anreicherung./jpt/DP/jha