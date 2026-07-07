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Iran-Konflikt im Blick

BP-Aktie dennoch im Plus: Rückgang bei 2Q-Upstream-Ölproduktion erwartet

BP-Aktie dennoch im Plus: Rückgang bei 2Q-Upstream-Ölproduktion erwartet

BP rechnet im zweiten Quartal mit weiteren Gewinnen aus dem Ölhandel, aber mit einer geringeren Upstream-Produktion als im ersten Quartal.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6.09 EUR 0.15 EUR 2.51 %
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Der britische Energiekonzern navigiert weiterhin durch die Turbulenzen an den Energiemärkten, die durch den Iran-Konflikt verursacht werden.

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Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Upstream-Produktion im zweiten Quartal voraussichtlich zwischen 2,17 Millionen und 2,22 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen, ein Rückgang von 2,34 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag im ersten Quartal. BP führte den Rückgang auf saisonale Wartungsarbeiten und die Auswirkungen der Störungen im Nahen Osten zurück.

BP verweist in seinem Update auf Gewinne durch eine starke Entwicklung im Ölhandel im zweiten Quartal in Folge, kurz bevor erneute Kämpfe im Nahen Osten einen neuen Schub an Volatilität an den Energiemärkten auslösten.

Die BP-Aktie notiert am Dienstag in London zeitweise 2,38 Prozent höher bei 5,17 GBP.

DJG/DJN/uxd/brb

Dow Jones Newswires

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 BP Buy UBS AG
09.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.