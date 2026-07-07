BP-Aktie dennoch im Plus: Rückgang bei 2Q-Upstream-Ölproduktion erwartet
BP rechnet im zweiten Quartal mit weiteren Gewinnen aus dem Ölhandel, aber mit einer geringeren Upstream-Produktion als im ersten Quartal.
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Der britische Energiekonzern navigiert weiterhin durch die Turbulenzen an den Energiemärkten, die durch den Iran-Konflikt verursacht werden.
Wie das Unternehmen mitteilte, wird die Upstream-Produktion im zweiten Quartal voraussichtlich zwischen 2,17 Millionen und 2,22 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen, ein Rückgang von 2,34 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag im ersten Quartal. BP führte den Rückgang auf saisonale Wartungsarbeiten und die Auswirkungen der Störungen im Nahen Osten zurück.
BP verweist in seinem Update auf Gewinne durch eine starke Entwicklung im Ölhandel im zweiten Quartal in Folge, kurz bevor erneute Kämpfe im Nahen Osten einen neuen Schub an Volatilität an den Energiemärkten auslösten.
Die BP-Aktie notiert am Dienstag in London zeitweise 2,38 Prozent höher bei 5,17 GBP.
DJG/DJN/uxd/brb
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