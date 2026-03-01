DAX23.866 +2,0%Est505.793 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 +3,1%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.597 +2,8%Euro1,1636 +0,1%Öl93,13 +3,7%Gold5.183 +0,7%
Iran kontert Trumps Drohungen: 'Passen Sie selbst auf'

10.03.26 12:52 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der hochrangige iranische Funktionär Ali Laridschani hat neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit einer Warnung erwidert. Man habe keine Angst vor Drohungen und selbst größere Nationen hätten Iran nicht zerstören können, schrieb Laridschani auf X. "Passen Sie selbst auf, dass Sie nicht ausgelöscht werden", schrieb der Generalsekretär des Sicherheitsrats.

Trump hatte zuvor mit deutlich härteren Angriffen gedroht, sollte die iranische Führung den Ölhandel durch die Straße von Hormus zu behindern. "Außerdem werden wir leicht zerstörbare Ziele ausschalten, die es praktisch unmöglich machen werden, dass Iran jemals wieder als Nation aufgebaut werden kann - Tod, Feuer und Zorn werden über sie herrschen - aber ich hoffe und bete, dass es nicht dazu kommt!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social./arb/DP/stw