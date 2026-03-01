DAX23.604 -4,2%Est505.737 -4,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -3,8%Nas22.181 -2,5%Bitcoin58.317 -0,9%Euro1,1581 -0,9%Öl83,93 +7,5%Gold5.059 -5,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht unter 23.700 Punkte -- Wall Street tiefer -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
Zurich-Aktie verliert: Kapitalerhöhung bringt Milliardensumme für Beazley-Kauf ein Zurich-Aktie verliert: Kapitalerhöhung bringt Milliardensumme für Beazley-Kauf ein
Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Chef Källenius muss Gehaltseinbußen hinnehmen Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Chef Källenius muss Gehaltseinbußen hinnehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran-Krieg: AfD warnt vor schweren wirtschaftlichen Folgen

03.03.26 16:08 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat vor gravierenden wirtschaftlichen Folgen des Krieges in Nahost für Deutschland gewarnt. Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel forderte zudem Antworten von der Bundesregierung auf drängende Fragen etwa zu steigenden Energiepreisen. Der deutschen Wirtschaft drohten bei länger andauernden Kampfhandlungen massive Schäden, sagte sie vor einer Sitzung der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin.

Wer­bung

Ein langanhaltender Krieg liege nicht in deutschem Interesse. "Die Deutschen sollten von ihrer Regierung erwarten können, dass sie sich zuerst um die Lage der eigenen Bürger und um die eigenen Unternehmen und um die Sicherheitsinteressen Deutschlands kümmert."

Weidel spricht von "Riesenschlamassel"

Weidel kritisierte die deutsche Energiepolitik. Deutschland habe sich beim Erdgas von der russischen Abhängigkeit in die amerikanische Abhängigkeit begeben und werde zudem asymmetrisch stark getroffen, weil man sich einseitig aus der Kernenergie verabschiedet habe. "Wir haben jetzt ein Riesenschlamassel."

Chrupalla: Spritpreise von drei Euro

Co-Parteichef Tino Chrupalla sagte, es sei zu begrüßen, dass das "Mullah-Regime" im Iran nicht mehr an der Macht sei. Die Frage sei nur, ob der gewählte Weg der richtige sei. Was die Exit-Strategie sei, könnten Amerikaner und Israelis bisher selbst nicht beantworten. Chrupalla erwartet in der deutschen Bevölkerung eine steigende Ablehnung des Angriffs auf den Iran, "wenn die Spritpreise die drei Euro erreichen". Der Angriff sei völkerrechtlich nicht gedeckt, sagte er./jr/DP/stw