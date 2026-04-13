DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3400 -2,8%Nas23.639 +2,0%Bitcoin62.707 -0,2%Euro1,1787 -0,1%Öl94,28 -1,1%Gold4.812 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Heidelberger Druckmaschinen 731400 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt hält an: DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa-Streiks gehen weiter -- Pershing Square USA , AIXTRON, ASML, Mercedes-Benz, EVOTEC im Fokus
Top News
Bill Ackman bringt Pershing Square USA-Aktie an die Börse: Was Investoren über das IPO wissen sollten Bill Ackman bringt Pershing Square USA-Aktie an die Börse: Was Investoren über das IPO wissen sollten
EVOTEC-Aktie in Grün: Ingrid Müller wird neue COO und rückt in den Vorstand auf EVOTEC-Aktie in Grün: Ingrid Müller wird neue COO und rückt in den Vorstand auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Iran-Krieg belastet

Hermès-Aktie tiefrot: Umsatz verfehlt Erwartungen

15.04.26 08:59 Uhr
Hermès-Aktie kräftig im Minus: Luxuskonzern spürt Folgen des Iran-Konflikts im ersten Quartal | finanzen.net

Der französische Luxuskonzern Hermes hat zum Jahresauftakt die Folgen des Iran-Krieges zu spüren bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hermès (Hermes International)
1.720,00 EUR -45,00 EUR -2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor allem die Geschäfte in Frankreich entwickelten sich schlechter, denn wegen der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten kamen weniger Touristen in das Land. An der Börse gab die Hermès-Aktie auf die Nachrichten im vorbörslichen Tradegate-Handel um 5,74 Prozent nach auf 1.700,00 Euro.

Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf knapp 4,1 Milliarden Euro zu, wie das EuroStoxx 50-Schwergewicht am Mittwoch in Paris mitteilte. Bereinigt um die Folgen des starken Euro legte der Erlös um 5,6 Prozent zu. Damit verfehlte der Hersteller von Produkten wie Birkin- und Kelly-Taschen die Erwartungen der Experten.

Dabei schrumpfte der Erlös bereinigt um Währungsschwankungen neben Frankreich auch im Nahen Osten. In der mit Abstand wichtigsten Region Asien (ohne Japan) stieg zwar der um Währungseffekte bereinigte Umsatz um gut zwei Prozent, aber deutlich weniger stark als von Analysten erwartet. Während Uhren-Segment schwächelte und das Geschäft rund um Parfüm und Beauty auf dem Vorjahresniveau verharrte, entwickelten sich vor allem das Lederwarengeschäft mit Birkin-Taschen besser.

/mne/nas

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hermès (Hermes International)

DatumRatingAnalyst
13.04.2026Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
30.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
25.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026Hermès (Hermes International) BuyDeutsche Bank AG
31.03.2026Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
23.03.2026Hermès (Hermes International) OutperformRBC Capital Markets
17.02.2026Hermès (Hermes International) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
25.03.2026Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Hermès (Hermes International) Equal WeightBarclays Capital
13.02.2026Hermès (Hermes International) NeutralUBS AG
12.02.2026Hermès (Hermes International) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.04.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
27.03.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
18.02.2025Hermès (Hermes International) VerkaufenDZ BANK
12.10.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2023Hermès (Hermes International) SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hermès (Hermes International) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen