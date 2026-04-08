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Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück

13.04.26 18:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
481,55 EUR -0,45 EUR -0,09%
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PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten. Der Erlös sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 19,12 Milliarden Euro, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht (EuroStoxx 50) am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte habe der Umsatz um 1 Prozent zugelegt.

In der Leder- und Modesparte mit den Marken Louis Vuitton und Christian Dior fiel der unbereinigte Erlös im ersten Quartal besonders stark. Er ging um 9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zurück. Damit enttäuschte das Unternehmen. Experten hatten sowohl konzernweit als auch in der wichtigsten Sparte mit höheren Erlösen gerechnet. An der New Yorker Börse weiteten die dort gehandelten Anteile die Verluste auf 2,7 Prozent aus./jha/he

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27.03.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
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17.02.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.2026LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal WeightBarclays Capital
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30.06.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
29.01.2015LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton UnderperformCredit Suisse Group
26.02.2014LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufenCredit Suisse Group
04.08.2009LVMH verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.07.2009LVMH reduzierenIndependent Research GmbH

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