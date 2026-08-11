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Iran-Krieg belastet

TUI-Aktie schwächer: Urlauber buchen weiter Last Minute

TUI-Aktie schwächer: Urlauber buchen weiter Last Minute

Der Iran-Krieg und seine Folgen treiben die Kunden des Reisekonzerns TUI weiter zum Buchen auf den letzten Drücker.

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So lag der gebuchte Umsatz für die wichtige Sommersaison zuletzt noch sechs Prozent niedriger als im Vorjahr. In den letzten vier Wochen zogen die Buchungen aber an, wie der Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. "2026 ist kein normales Jahr", sagte Vorstandschef Sebastian Ebel. Für das Geschäftsjahr bis Ende September wagt er weiterhin keine Umsatzprognose, hält aber an seinem Ziel fest, einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 1,1 bis 1,4 Milliarden Euro zu erreichen.

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Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni zählte TUI 9,9 Millionen Kunden und damit drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Umsatz sank um sechs Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, und der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern ging um 27 Prozent auf rund 234 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre mit knapp 83 Millionen Euro sogar weniger als halb so viel Gewinn wie ein Jahr zuvor.

Die TUI-Aktie verliert zeitweise im XETRA-Handel 1,58 Prozent auf 7,25 Euro.

/stw/stk

HANNOVER (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, TUI

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DatumRatingAnalyst
10:41 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:21 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:21 TUI Market-Perform Bernstein Research
07.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 TUI Overweight Barclays Capital