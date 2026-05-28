DAX25.167 +0,3%Est506.086 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +3,6%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.337 +0,5%Euro1,1638 -0,1%Öl93,75 +0,5%Gold4.517 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Asiens Börsen uneins -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Erwartungen an SpaceX-IPO wohl gesenkt -- DroneShield, IBM, CTS Eventim im Fokus
Top News
Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier Hoffnung auf Fortschritte im Iran-Konflikt: DAX leicht im Plus - Rekordhoch wieder im Visier
Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet Infineon und NVIDIA wollen KI-Rechenzentren grundlegend verändern - was das für die Aktien bedeutet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran-Krieg bringt Chemiebranche Atempause

29.05.26 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
50,95 EUR 0,26 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
37,10 EUR -0,66 EUR -1,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
16,97 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
16,80 EUR 0,62 EUR 3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
131,05 EUR 1,65 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg beschert der kriselnden deutschen Chemieindustrie eine Sonderkonjunktur. Sie profitiert von Hamsterkäufen, da Industriekunden mit dem Konflikt und der gesperrten Straße von Hormus Lieferengpässe fürchten. Im ersten Quartal stiegen Produktion und Umsatz in der Chemie um je 2 Prozent zum Schlussquartal 2025, wie der Branchenverband VCI in Frankfurt mitteilte.

Dabei wuchsen die Erlöse in allen Bereichen, darunter bei Grund- und Spezialchemikalien, in der Petrochemie und bei Körperpflegemitteln. "Zusätzliche Bestellungen zu Jahresbeginn deuten teils auf Vorsichtsbestellungen und Lageraufbau angesichts der Eskalation am Golf hin", hieß es. Auch sei der Abwärtstrend bei den Erzeugerpreisen gestoppt. Insgesamt kletterte der Umsatz in der Chemie- und Pharmabranche saisonbereinigt um 2,1 Prozent auf fast 51 Milliarden Euro zum Vorquartal, die Auslastung der Anlagen stieg von niedrigem Niveau aus.

Branche sieht nur Zwischenhoch

Eine Trendwende für Deutschlands drittgrößte Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau sieht VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup aber nicht. So lägen Umsatz und Produktion in der Chemie deutlich unter Vorjahresniveau und der Pharmabereich der Branche schwächele, der 2025 im Zollstreit mit den USA noch Vorzieheffekte erlebt hatte. "Wir sehen keine Aufbruchstimmung, sondern geopolitisches Hamstern", sagte Große Entrup. "Das ist ein panischer Zwischenpeak, von dem kurzfristig auch Teile der chemischen Industrie profitieren." Im Gesamtjahr dürfte die Produktion sinken.

Weniger Druck aus China

Die Chemieindustrie kämpft seit Jahren mit teurer Energie, hartem Wettbewerb aus Asien, der Konjunkturflaute und Überkapazitäten bei Basischemikalien. Doch die Konkurrenz aus China, die mit niedrigen Preisen Druck macht, ist von dem Iran-Krieg stärker betroffen und mehr von Rohstoffen aus dem Nahen Osten abhängig als Europas Chemiebranche. So ließ die Importschwemme aus Asien nach. Der Branchenriese BASF konnte zuletzt deutliche Preiserhöhungen durchsetzen, der Spezialchemiekonzern Evonik erwartet ein starkes zweites Quartal.

Da manche Wettbewerber aus Asien nicht liefern können, sinkt das Überangebot an Basischemikalien, die als Ausgangsstoff etwa für Arzneien und Kunststoffe dienen. "Positive Auswirkungen auf die Nachfrage spürt insgesamt gut ein Viertel der Unternehmen", schrieb der VCI. Vor allem Großunternehmen im Grundstoffbereich profitierten. Wenn der Krieg vorbei sei, werde der Druck aber wieder steigen. Zugleich würden Lösemittel und Harze knapp.

Auch das Ifo-Institut sieht für die Chemie keine dauerhafte Besserung. Laut einer Umfrage bewertet die Branche ihre aktuelle Lage im Mai besser, die Geschäftserwartungen sanken aber auf einen Tiefstand seit Oktober 2022. Die Unternehmen sähen lediglich eine vorübergehende Belebung ihrer Geschäfte./als/DP/jha

Nachrichten zu Bayer

DatumMeistgelesen

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.05.2026Bayer OverweightBarclays Capital
14.05.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.05.2026Bayer BuyUBS AG
19.05.2026Bayer KaufenDZ BANK
19.05.2026Bayer OverweightBarclays Capital
14.05.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2026Bayer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Bayer HoldJefferies & Company Inc.
13.05.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
16.04.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
09.04.2026Bayer HaltenDZ BANK
05.03.2026Bayer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2026Bayer VerkaufenDZ BANK
31.10.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
21.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
01.08.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH
28.06.2019Bayer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bayer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen