Iran-Krieg: Elektrizitätswerk in Kuwait schwer beschädigt

17.07.26 14:08 Uhr

KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Bei einem mutmaßlich iranischen Angriff auf die Energieinfrastruktur in Kuwait sind Behördenangaben zufolge schwere Schäden angerichtet worden. Demnach wurden eine Anlage zur Stromerzeugung und Meerwasserentsalzung getroffen, wie das Ministerium für Elektrizität, Wasser und erneuerbare Energie in dem Golfstaat mitteilte. Dabei sei eine große Zahl von Stromerzeugungseinheiten beschädigt worden. Ein Feuer sei rasch unter Kontrolle gebracht worden

Werbung

Die Menschen in Kuwait wurden aufgerufen, ihren Stromverbrauch zu reduzieren. Technische Crews arbeiteten rund um die Uhr daran, die Stabilität des Netzes zu gewährleisten, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums weiter.

Die Iranischen Revolutionsgarden hatten Angriffe auf Kuwait bestätigt. Demzufolge wurden jedoch mobile Abschussrampen und Raketen sowie Standorte der US-Streitkräfte in Kuwait ins Visier genommen.

Das kuwaitische Außenministerium verurteilte den Vorfall als Verletzung der Souveränität des Landes. Die andauernden iranischen Angriffe auf das Land stellten eine gefährliche Eskalation dar, so die Mitteilung./cmy/DP/mis