DAX22.380 -2,0%Est505.501 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -0,4%Nas21.648 -2,0%Bitcoin59.543 -0,1%Euro1,1571 ±-0,0%Öl112,2 +4,3%Gold4.497 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Vincorion VNC001 NVIDIA 918422 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens 723610 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- TUI, Novo Nordisk, Xpeng, Rüstungsaktien, Alibaba, Vincorion, Bayer im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus Tesla-Aktie: Neuer Rivale für Optimus - UBTECH Robotics fordert Tesla heraus
SaaS-Aktien und KI: Warum Bernstein in Anthropics Kooperationsstrategie Entlastung sieht SaaS-Aktien und KI: Warum Bernstein in Anthropics Kooperationsstrategie Entlastung sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran-Krieg: EU-Länder sollen Füllziel für Gasspeicher senken

22.03.26 08:04 Uhr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen der Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Energiepreise hat die Europäische Kommission Deutschland und die anderen EU-Staaten zur Senkung des Füllziels für ihre Gasspeicher aufgefordert. Der Schritt könne dazu beitragen, die Gasnachfrage in Zeiten angespannter Versorgung zu senken und den Druck auf die Preise zu mindern, schrieb der zuständige EU-Kommissar Dan Jørgensen in einem Brief an die Mitgliedstaaten. In Erwägung gezogen werden sollte eine Senkung des Füllziels von normalerweise 90 auf 80 Prozent.

Wer­bung

Zur Lage im Nahen Osten schrieb Jørgensen, die Angriffe auf Energieinfrastruktur wirkten sich erheblich auf die globalen Öl- und Gasmärkte aus. Jüngste Entwicklungen deuteten darauf hin, dass es länger dauern könnte, bis die Flüssigerdgas-Produktion Katars wieder das vor der Krise bekannte Niveau erreicht.

Jørgensen: EU ist besser vorbereitet als 2022

Die Versorgungssicherheit in der Europäischen Union beschrieb Jørgensen dennoch als derzeit vergleichsweise wenig gefährdet. Grund seien die begrenzte Abhängigkeit von Importen aus der Konfliktregion und LNG-Lieferungen, die die Straße von Hormus schon vor dem Kriegsausbruch durchquert hatten, heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Insgesamt sei man auch wegen koordinierter Diversifizierungsanstrengungen und des beschleunigten Ausbaus heimischer Energiequellen deutlich besser auf Krisen vorbereitet als noch 2022. Damals war es nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu Versorgungsengpässen und massiven Preisanstiegen gekommen.

Um einer Wiederholung der Situation vorzubeugen und eine ausreichende Versorgung der Haushalte und Unternehmen während des Winters zu gewährleisten, wurden dann verbindliche Füllziele für Gasspeicher eingeführt./aha/DP/nas