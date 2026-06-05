Iran-Krieg-Folgen

Der Luftfahrtverband International Air Transport Association (IATA) senkt die Gewinnprognose aller Fluglinien.

Die Folgen des Iran-Kriegs belasten die Ergebnisse der Fluggesellschaften wie zum Beispiel der Lufthansa, Ryanair oder AIR France-KLM im laufenden Jahr erheblich. Der Gewinn aller Fluglinien weltweit wird im laufenden Jahr der deutlich gesenkten Prognose des Luftfahrtverbands International Air Transport Association (IATA) bei rund 23 Milliarden Dollar (20 Mrd Euro) liegen. Dies teilte der Luftfahrtverband IATA am Sonntag bei einer Tagung in Rio de Janeiro mit. Bislang hatte die Prognose bei 41 Milliarden Dollar gelegen. 2025 haben die Luftfahrtgesellschaften weltweit der Schätzung des Verbands rund 45 Milliarden Dollar verdient. Die gesenkte Prognose geht auf die höheren Kerosinpreise und das gesunkene Passagieraufkommen infolge des Iran-Kriegs zurück.

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So reagieren die Aktien

Auf XETRA gerät die Lufthansa-Aktie am Montagmorgen unter Druck und verliert zeitweise 1,99 Prozent auf 8,27 Euro. Ryanair-Papiere ermäßigen sich in Dublin zeitweise um 1,80 Prozent auf 23,45 Euro und auch in Paris fällt die AIR France-KLM-Aktie um 2,74 Prozent auf 11,015 Euro.

/zb

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX)