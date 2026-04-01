An den Börsen in Fernost dominiert am Dienstag Zurückhaltung. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Asiens Börsen uneins -- SpaceX: Elon Musk strebt anscheinend 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Tesla, Novo Nordisk, Eli Lilly im Fokus Lufthansa: Jubiläum zu 100 Jahren Linienflugverkehr in Berlin. DAX-Konzerne trotzen Krise - Dividendenrekord erwartet. BVB: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel. Ceconomy: Konkurrenz wittert neue Marktchancen durch JD.com-Übernahme.

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