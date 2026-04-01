DAX23.755 -1,4%Est505.879 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0600 -3,4%Nas22.797 +0,7%Bitcoin61.699 +1,2%Euro1,1704 +0,4%Öl96,86 +0,2%Gold4.794 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX schließt im Minus -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Broadcom, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Ölaktien, TUI im Fokus
Top News
BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger? BYD-Aktie unter Druck: Expansion nach Kanada trifft auf neue Vorwürfe - was bedeutet das für Anleger?
DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel DroneShield-Aktie nach Kursrutsch gefragt: KI-Drohnenpräsentation, Führungswechsel und neue Zweifel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran-Krieg: Mehr als 4 Millionen Vertriebene und 4.000 Tote

09.04.26 17:18 Uhr

GENF (dpa-AFX) - Im Nahen und Mittleren Osten sind im Iran-Krieg nach UN-Angaben insgesamt rund 4,25 Millionen Menschen geflüchtet und etwa 4.100 ums Leben gekommen. Laut dem jüngsten Lagebericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf wurden seit Kriegsbeginn Ende Februar fast 45.700 Menschen in der Region verletzt.

Die UN-Gesundheitsorganisation berichtete von 3,2 Millionen Vertriebenen im Iran und mehr als 1 Million Menschen im Libanon, die im Zuge des Konflikts ihr Zuhause verlassen mussten.

Der Iran und der Libanon haben demnach auch die meisten Todesopfer zu beklagen. Nach Angaben der WHO sind in den beiden Ländern jeweils rund 2.400 und 1.700 Menschen ums Leben gekommen. Im Irak waren es 109, in Israel 24.

Der von den Vereinigten Staaten und Israel angegriffene Iran hat nach WHO-Angaben bislang mehr als 32.000 Verletzte verzeichnet. In Israel, das von iranischen Gegenschlägen betroffen ist, wurden mehr als 7.000 Menschen verletzt. Im Libanon, wo Israel die vom Iran unterstützte Hisbollah bekämpft, gab es fast 6.000 Verletzte.

Der WHO-Bericht nannte keine Quellen für diese Zahlen. WHO-Statistiken stützen sich meist auf Angaben nationaler Behörden./al/DP/men