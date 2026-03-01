DAX23.718 -3,7%Est505.779 -3,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.203 -1,1%Euro1,1601 -0,8%Öl84,50 +8,2%Gold5.187 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.700 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits animieren Anleger zu Verkäufen Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: Bericht über China-Exportlimits animieren Anleger zu Verkäufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran-Krieg - Moskau hofft auf mehr Öleinnahmen für Kriegskasse

03.03.26 11:22 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Politisch verurteilt Moskau den Angriff der USA und Israels auf den Iran, wirtschaftlich hofft das Land aber davon zu profitieren. Die kremlnahe Zeitung "Iswestija" prognostiziert unter Berufung auf Branchenexperten einen Anstieg der Haushaltseinnahmen durch einen höheren Öl- und Gasexport.

Wer­bung

"Die Experten sind sich einig darüber, dass der russische Etat bei einem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten mit höheren Öl- und Gaseinnahmen rechnen kann", heißt es in dem Blatt. Als anhaltend gelte der Konflikt, wenn er länger als zwei Monate dauere.

Zur Ankurbelung der Einnahmen dürften demnach eine höhere Fördermenge und die steigenden Ölpreise beitragen. Beim Gasexport gelten vor allem die Pipelines Turkstream und Blue Stream als ausbaufähig, über die russisches Gas in die Türkei - und von dort teilweise weiter nach Europa - gelangt. Die Kapazität beider Leitungen liegt bei 47,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Sie waren 2025 nicht einmal zur Hälfte ausgelastet.

Beim Öl wiederum gelten China und Indien, das zuletzt den Kauf russischen Öls drastisch reduziert hatte, als Abnehmer in einem schärfer werdenden Konkurrenzkampf. China könne bis zu einer halben Million Barrel Öl pro Tag mehr abnehmen, meint etwa der Dozent Waleri Andrijanow von der Finanzuniversität, die der russischen Regierung untersteht.

Wer­bung

Bei einer Blockade des Persischen Golfs und der für den weltweiten Schiffsverkehr wichtigen Straße von Hormus könne der Ölpreis auf über 100 Dollar pro Barrel schnellen, heißt es in der Analyse. Der wegen der westlichen Sanktionen auf Öl der russischen Marke Urals fällige Rabatt werde sinken.

Russlands Haushalt unter Druck

Wie sich das genau in Zahlen auf den Haushalt auswirkt, prognostizierte das Blatt nicht. Eigentlich hatte Russland im laufenden Jahr mit einem Defizit von umgerechnet etwa 42 Milliarden Euro gerechnet. Allerdings musste das Finanzministerium schon im Januar wegen sinkender Öl- und Gaseinnahmen ein Minus von etwa 19 Milliarden Euro konstatieren, womit die Budgetplanungen stark ins Wanken gerieten. Die neuesten Entwicklungen dürften die Haushaltsplanungen stabilisieren.

Einen Großteil der Ausgaben im russischen Etat verschlingt dabei der Krieg gegen die Ukraine. Rund 180 Milliarden Euro sind für Militär, Rüstung, nationale Sicherheit und Polizeiorgane eingeplant - das entspricht knapp 40 Prozent der Gesamtausgaben./bal/DP/stk