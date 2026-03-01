DAX23.969 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.866 +0,8%Bitcoin60.679 +2,9%Euro1,1643 +0,1%Öl86,38 -3,8%Gold5.230 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Microsoft 870747 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX beendet Handel weit im Plus -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Porsche zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück VW-Aktie dennoch höher: Gewinneinbruch 2025 - Jobs fallen weg - Rheinmetall möglicher Interessent für Osnabrück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran-Krieg: Putin für schnelle Deeskalation

10.03.26 18:34 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin spricht sich für ein schnelles Ende des Iran-Kriegs aus und setzt auf eine politische Lösung des Konflikts. Das habe er in einem erneuten Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian deutlich gemacht, teilte der Pressedienst des Kremls mit. Peseschkian habe Russland für Unterstützung und insbesondere humanitäre Hilfe gedankt.

Wer­bung

Putin und Peseschkian hatten bereits am Freitag telefoniert. Der Kremlchef sprach außerdem am Montag auch mit US-Präsident Trump unter anderem über den Iran-Krieg.

Russland, das selbst seit vier Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat die Angriffe der USA und Israels auf Ziele im Iran verurteilt. Moskau und Teheran arbeiten eng zusammen und haben im vergangenen Jahr auch eine strategische Partnerschaft geschlossen, die aber keine Verpflichtung zu einem Eingreifen enthält, wenn eins der Länder attackiert wird./ksr/DP/stw