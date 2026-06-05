Reisesektor unter Druck: Eskalation in Nahost belastet Aktien von TUI & Co.
Die Ängste vor einer Verschärfung der Lage in Nahost sorgten im vorbörslichen Handel bei Aktien aus dem Reisesektor für leicht überdurchschnittliche Verluste.
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So fielen die Papiere von TUI und Lufthansa auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss am Freitag zuletzt um 2,8 beziehungsweise 1,9 Prozent.
Iran und Israel vermeldeten zuletzt gegenseitigen Raketenbeschuss - obwohl US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge zur Mäßigung aufgefordert hatte. Dies weckte Befürchtungen eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern.
Zugleich gefährdet die jüngste Eskalation auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA. Die Ölpreise legten deswegen zum Wochenstart deutlich zu.
/edh/zb
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Bildquellen: TUI