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Iran-Krieg sorgt für Stimmungsdämpfer in der deutschen Wirtschaft

25.03.26 10:37 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März wegen des Iran-Kriegs deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 2,0 Punkte auf 86,4 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Mittwoch in München mitteilte. Der Rückgang ist damit in etwa wie von Analysten erwartet ausgefallen.

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Die Unternehmen haben ihre aktuellen Geschäfte unverändert eingeschätzt. Die Erwartungen an die künftigen Geschäfte wurden dagegen deutlich schwächer bewertet. "Der Krieg im Iran beendet vorerst die Hoffnung auf einen Aufschwung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen./jkr/jsl/stk