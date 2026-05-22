Iran-Krig im Blick

US-Präsident Donald Trump zufolge ist ein Rahmenabkommen in den Verhandlungen um ein Ende des Iran-Kriegs inzwischen "weitgehend" ausgehandelt.

Der Republikaner schränkte ein, dass das Ganze noch unter dem Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder stehe, schrieb er auf der Plattform Truth Social.

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"Die letzten Aspekte und Details des Abkommens werden derzeit besprochen und sollen in Kürze bekanntgegeben werden." Trump nannte als Bestandteil der Vereinbarung, dass die Straße von Hormus geöffnet werde. Zuvor habe er Gespräche mit Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Pakistans, der Türkei, Ägyptens, Jordaniens und Bahrains geführt. Trump schrieb weiter, separat habe er auch ein Telefonat mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gehabt.

Unmittelbar nach Trumps Ankündigung betonte der Iran jedoch, weiterhin die Kontrolle über die strategisch wichtige Meerenge zu behalten. Die für den globalen Öl- und Gasmarkt bedeutende Schiffspassage werde auch im Falle eines Abkommens mit den USA "unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben", schrieb ein iranischer Militärsprecher auf der Plattform X.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars widersprach zudem Trumps Darstellung, wonach die Straße von Hormus in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren werde. Teheran betont zwar weiterhin, die Meerenge sei nicht blockiert. Faktisch müssen sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und hohe Gebühren entrichten. Nur wenige Schiffe passierten die Straße von Hormus in den vergangenen Wochen.

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Nach Angaben der Agentur Fars hat der Iran zwar zugestimmt, die Zahl der Schiffe wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Dies bedeute jedoch keine Rückkehr zum früheren Zustand. Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen. Durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe kam der Verkehr weitgehend zum Erliegen, was die globalen Energiepreise deutlich steigen ließ.

WASHINGTON/TEHERAN (dpa-AFX)