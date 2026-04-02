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Iran kritisiert Internationale Atomenergiebehörde scharf

04.04.26 09:21 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts der Angriffe der USA und Israels auf Nuklearanlagen im Iran kritisiert die dortige Atomenergieorganisation (AEOI) die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) als parteiisch. Das Schweigen der IAEA zu den Angriffen der USA und Israels auf friedlich genutzte Nuklearanlagen sei "nicht bloß Untätigkeit, sondern eine klare Komplizenschaft mit den Tätern", so die AEOI auf der Plattform X.

Der Iran habe dem IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi mehrere Protestschreiben zugeschickt und ihn darauf hingewiesen, dass die Vernachlässigung seiner Pflichten das "noch verbliebene Ansehen" der IAEA diskreditieren könnte. Der Iran hat wiederholt das Streben nach Atomwaffen bestritten und erklärt, sein Nuklearprogramm diene rein friedlichen Zwecken.

Die AEOI hatte bereits nach den US-israelischen Angriffen auf Irans Atomanlagen im Juni vergangenen Jahres die IAEA und Grossi wegen deren Passivität scharf verurteilt. Das iranische Parlament stellte daraufhin per Gesetz sogar die Zusammenarbeit mit der IAEA ein und ließ Inspektoren nur sehr begrenzt ins Land. Auch Grossi wurde zur Persona non grata erklärt. Eine Lösung in dem seit Jahren andauernden Streit um das iranische Atomprogramm ist laut Beobachtern ohne eine aktive Beteiligung der IAEA sehr unwahrscheinlich./vee/DP/zb