Iran kündigt Widerstand gegen Begrenzung seines Einflusses durch USA an

Ankara (Reuters) - Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat erbitterten Widerstand gegen Versuche der USA angekündigt, den Einfluss seines Landes zu begrenzen.

Die USA würden es auch bedauern, wenn sie sich für eine Aufkündigung des Atomabkommens von 2015 entschieden, sagte Ruhani am Montag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Der Iran habe wiederholt erklärt, dass er nicht nach einer Atombombe strebe und auch nicht streben werde. "Aber wenn sie (die USA) den Iran schwächen und seinen Einfluss in der Region oder weltweit begrenzen wollen, dann wird der Iran erbitterten Widerstand leisten", sagte Ruhani.

Er äußerte sich wenige Tage vor dem Stichtag am Samstag, zu dem US-Präsident Donald Trump entscheiden muss, ob er die Aussetzung der US-Sanktionen gegen den Iran verlängert oder nicht. Sollte er sich für die Strafmaßnahmen entscheiden, würden die USA das Abkommen faktisch aufkündigen.

Trump fordert von den westeuropäischen Unterzeichnern Großbritannien, Frankreich und Deutschland, von ihm ausgemachte Schwächen in dem Vertrag nachzuverhandeln. So verlangt Trump, dass der Iran das Atomprogramm auch nach dem Ende der Laufzeit 2025 einschränkt. Die Europäer bemühen sich um eine Beibehaltung des historischen Abkommens.