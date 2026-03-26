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Iran: Mehr als 1.900 Tote seit Kriegsbeginn

26.03.26 12:57 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Iran sind seit Beginn der israelischen und US-Luftangriffe Ende Februar dem stellvertretenden Gesundheitsminister Ali Dschafarian zufolge mehr als 1.900 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien 240 Frauen und mehr als 200 Kinder, sagte Dschafarian dem arabischen Sender Al Jazeera. Mehr als 24.800 Menschen seien verletzt worden.

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Die gegenseitigen Angriffe gingen unterdessen weiter. Israel meldete intensiven Raketenbeschuss aus dem Iran, auch in den Golfstaaten schlugen wieder Geschosse aus dem Iran ein./jam/DP/men