DAX23.159 ±-0,0%Est505.687 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 -0,6%Nas21.996 +0,5%Bitcoin59.100 -0,9%Euro1,1553 +0,1%Öl110,7 +0,9%Gold4.651 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 BASF BASF11 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wechselhaft -- SpaceX: Musk strebt wohl 2-Billionen-Dollar-Bewertung an -- Commerzbank, Novo Nordisk, DroneShield, Ölaktien, Rüstungsaktien, Plug Power, Almonty, BYD im Fokus
Top News
Nike-Aktie unter Druck: Schwache Zahlen, müder Turnaround - bleibt die Erholung aus? Nike-Aktie unter Druck: Schwache Zahlen, müder Turnaround - bleibt die Erholung aus?
Heidelberg Materials-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein Heidelberg Materials-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran meldet Angriff auf Eisenbahnbrücke

07.04.26 13:19 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat nach israelischen Angriffsdrohungen die Bombardierung einer Eisenbahnbrücke gemeldet. Bei dem Luftangriff nahe der Kulturstadt Kaschan seien zwei Menschen ums Leben gekommen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Drei Menschen seien verletzt worden. Das Ausmaß der Schäden war zunächst unklar. Bei der Strecke handelt es sich um die Nord-Süd-Verbindung. Die Wüstenstadt Kaschan, ein beliebtes Touristenziel, liegt etwa drei Autostunden von der Hauptstadt Teheran entfernt.

Am Morgen hatte Israels Militär mit Angriffen auf das Schienennetz im Iran gedroht. Wer mit dem Zug reist oder sich in der Nähe von Bahnstrecken aufhält, gefährde sein Leben, hieß es in einem persischen Post auf X. In der nordöstlichen Millionenmetropole Maschhad stellten Züge folglich aus Sicherheitsgründen ihren Betrieb ein. Später berichteten die israelischen Streitkräfte über umfassende Angriffe auf iranische Infrastruktur, ohne die genauen Ziele zu nennen./arb/DP/men