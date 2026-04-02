Iran meldet Angriffe auf Petrochemie

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Iran hat Luftangriffe auf die Sonderwirtschaftszone der Petrochemie in Mahschahr gemeldet. Die Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf das Gouverneursamt, dass es drei Einschläge und heftige Explosionen gegeben habe.

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Getroffen wurden demnach die Petrochemieunternehmen Fadschr 1 und 2, Ridschal und Amirkabir. Es sei sehr wahrscheinlich, dass es Todesopfer und Verletzte gegeben habe. Israels Armee wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Angriff äußern.

Tasnim berichtete unter Berufung auf den Sprecher für Notfallsituationen in der Sonderwirtschaftszone, dass eine vollständige Evakuierung aller aktiven Industrieeinheiten in der Region angeordnet worden sei.

Mahschahr ist eine Hafenstadt in der iranischen Provinz Chusesten nahe der Grenze zum Irak.

Nach Angaben von Tasnim war auch der wichtige Grenzübergang Schalamtscheh in Chorramschahr Ziel eines amerikanisch-israelischen Luftangriffs. Es seien schwere Schäden entstanden. Es handelt sich um einen der wichtigsten Grenzübergänge für den Handel und Personenverkehr zwischen dem Iran und dem Irak.

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Schäden in Tel Aviv nach iranischen Raketenangriffen in der Nacht

Israels Armee meldete am Morgen unterdes Angriffe der Luftwaffe am Freitag auf wichtige Infrastruktureinrichtungen der iranischen Führung in Teheran. Ziele waren demnach unter anderem Anlagen zur Luftabwehr sowie zur Waffenproduktion.

Bei iranischen Raketenangriffen in der Nacht wurde laut israelischen Medien derweil in der Wüste Negev im Süden des Landes ein Industriegebiet getroffen. Dort brach den Berichten zufolge ein Brand aus. Medien meldeten zudem, dass es in weiten Teilen der Stadt Rosch Haajin im Großraum Tel Aviv zu Stromausfällen gekommen sei, da bei iranischem Beschuss eine Hochspannungsleitung beschädigt worden sei. Zudem habe es in mehreren Vororten von Tel Aviv Schäden gegeben. Laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom wurde ein Mann leicht verletzt./da/DP/zb