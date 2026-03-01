DAX23.977 +2,4%Est505.837 +2,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 +0,7%Nas22.837 +0,6%Bitcoin61.056 +3,6%Euro1,1649 +0,2%Öl88,96 -0,9%Gold5.212 +1,3%
Iran meldet schwere Luftangriffe

10.03.26 15:50 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran meldet schwere Luftangriffe auf mehrere Ziele im Land. Nach Angaben des Roten Halbmondes wurden allein im Osten der Hauptstadt Teheran 40 Menschen getötet. Staatsmedien berichteten über Angriffe auf Wohngebiete im Norden, Westen und Osten Teherans sowie im Vorort Merschahr.

Weitere Ziele waren demnach das Hafenareal Haghani in Bandar Abbas im Süden sowie eine Polizeiwache in Isfahan in Zentraliran gewesen. Getroffen worden sein soll auch der zum Weltkulturerbe gehörende Tschehel-Sotun-Palast in Isfahan.

Diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Augenzeugen in Teheran berichten, dass die Kampfflugzeuge der USA und Israels inzwischen deutlich tiefer fliegen. Sie werten das als Hinweis darauf, dass die iranische Luftabwehr geschwächt ist.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zuvor besonders harte Angriffe angekündigt./da/DP/stw