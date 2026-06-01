Iran meldet zwei getötete Soldaten nach israelischen Angriffen

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den israelischen Angriffen hat der Iran zwei Tote gemeldet. Die beiden Soldaten der Flugabwehr seien am Montag durch israelischen Beschuss getötet worden, hieß es in einer von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung. Zu ihrem Einsatzort gab es zunächst keine Angaben.

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Zuvor hatten Irans Rettungsdienste 15 Verletzte gemeldet. 14 der Verletzten stammten demnach aus der Provinz Chusestan im Landessüden. Einer der Verletzten stammte aus der Hauptstadt Teheran.

Am Sonntag hatten Irans Streitkräfte erstmals nach zwei Monaten wieder Raketen auf Israel gefeuert. Israels Luftwaffe flog als Reaktion Angriffe auf den Iran. Am Montag erklärten beide Staaten die Attacken vorerst für beendet./arb/DP/stk