DAX24.766 +0,6%Est506.117 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.121 +0,7%Bitcoin53.799 -1,6%Euro1,1569 +0,3%Öl92,20 -2,0%Gold4.331 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Intel 855681 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung im Iran-Krieg: DAX im Plus -- US-Börsen fester erwartet -- OpenAI beantragt Börsengang -- BYD, Alibaba, Baidu, Corning, Inno Holdings, QUALCOMM, Nuvalent im Fokus
Top News
Intel-Aktie setzt Rally fort: Ausbau der Partnerschaft mit Cadence untermauert Trendwende bei Foundry-Sparte Intel-Aktie setzt Rally fort: Ausbau der Partnerschaft mit Cadence untermauert Trendwende bei Foundry-Sparte
Cadence Design Systems: KI-Agenten übernehmen die Chip-Entwicklung Cadence Design Systems: KI-Agenten übernehmen die Chip-Entwicklung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran meldet zwei getötete Soldaten nach israelischen Angriffen

09.06.26 14:25 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach den israelischen Angriffen hat der Iran zwei Tote gemeldet. Die beiden Soldaten der Flugabwehr seien am Montag durch israelischen Beschuss getötet worden, hieß es in einer von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim verbreiteten Erklärung. Zu ihrem Einsatzort gab es zunächst keine Angaben.

Zuvor hatten Irans Rettungsdienste 15 Verletzte gemeldet. 14 der Verletzten stammten demnach aus der Provinz Chusestan im Landessüden. Einer der Verletzten stammte aus der Hauptstadt Teheran.

Am Sonntag hatten Irans Streitkräfte erstmals nach zwei Monaten wieder Raketen auf Israel gefeuert. Israels Luftwaffe flog als Reaktion Angriffe auf den Iran. Am Montag erklärten beide Staaten die Attacken vorerst für beendet./arb/DP/stk