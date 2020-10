Iran: Menschenrechtlerin Mohammadi freigelassen

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Menschenrechtlerin Nargess Mohammadi ist freigelassen worden. Ein Sprecher der Justizbehörde in Sandschan im Nordwesten des Iran bestätigte am Donnerstag die Haftentlassung der 48-Jährigen. Mohammadi war wegen Propaganda gegen das islamische Regime im Iran zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, kam jedoch bereits nach achteinhalb Jahren frei, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim. Mohammadi gehört zu den renommierten Menschenrechtlern im Iran und ist eine Gegnerin der Todesstrafe. Sie hatte sich im August mit dem Coronavirus infiziert./str/fmb/DP/zb