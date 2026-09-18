Iran mobilisiert Tausende Freiwillige für Militär-Parade

18.09.26 09:59 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Staatsführung hat Tausende Freiwillige für eine Machtdemonstration mobilisiert. Videos iranischer Medien zeigten Menschenmassen, darunter zahlreiche uniformierte Angehörige paramilitärischer Einheiten und anderer Sicherheitskräfte auf den Straßen der Hauptstadt Teheran. An der während des Krieges ins Leben gerufenen Mobilisierungsbewegung "Dschan-Fadajan" (etwa: "Die Aufopferungsvollen") beteiligen sich sowohl Zivilisten als auch militärische Einheiten.

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An der Mobilisierung nahmen auch iranische Offiziere und Funktionäre teil. Unter den Teilnehmern des Aufmarschs war auch Präsident Massud Peseschkian zu sehen, wie Bilder der staatlichen Nachrichtenagentur Irna zeigten. Offiziellen Angaben zufolge beteiligten sich mehr als 300.000 Menschen an der Militär-Parade. Medienbilder zeigten zudem Militärgerät, darunter Attrappen von Kampfdrohnen und ballistischen Raketen auf Sattelzügen, die zur Schau gestellt wurden./arb/DP/stw