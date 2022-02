Iran nennt vor Atomgesprächen Ende von US-Sanktionen "rote Linie"

Dubai/Washington (Reuters) - Vor der für diese Woche geplanten Fortsetzung der Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens pocht der Iran auf die Aufhebung der US-Sanktionen.

Dies und dass der Iran davon einen Nutzen habe, sei für sein Land die rote Linie, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Said Chatibsadeh, am Montag. Die Beratungen würden am Dienstag fortgesetzt. Irans Chefunterhändler Ali Bagheri Kani werde dann nach Wien reisen. Eine verantwortungsbewusste US-Regierung sollte zu dem Abkommen zurückkehren und ihre Verpflichtungen erfüllen, fügte Chatibsadeh hinzu. Am Sonntag hatte der US-Sondergesandte für den Iran, Robert Malley, im Sender MSNBC gesagt, die Gespräche würden in dieser Woche weitergeführt werden. "Präsident Joe Biden will immer noch, dass wir in Wien verhandeln." Das sei ein Zeichen dafür, dass die US-Regierung weiterhin überzeugt sei, dass das Abkommen nicht tot sei, sondern wieder in Gang gebracht werden müsse.

Die EU, die ebenfalls an den Gesprächen teilnimmt, bestätigte den Dienstag als Termin für die Fortsetzung der Beratungen. Seit April 2021 gab es acht Runden indirekter Gespräche zwischen USA und Iran zur Wiederbelebung des Abkommens von 2015. Am 28. Januar wurden sie unterbrochen, und die Delegationen kehrten zu Beratungen mit ihren Regierungen in die Heimat zurück.

Die USA hatten 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump die Vereinbarung einseitig aufgekündigt und erneut harte Wirtschaftssanktionen verhängt. Ein Jahr später begann der Iran wie angekündigt damit, gegen seine Auflagen aus dem Abkommen zu verstoßen und die Uran-Anreicherung hochzufahren. Die anderen Unterzeichnerstaaten Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China haben am Abkommen festgehalten. Es soll verhindern, dass der Iran über eine Atombombe verfügt. Der Iran hat stets bestritten, dass er nach einer solchen Bombe strebt und erklärt, die Atomenergie solle ausschließlich friedlich genutzt werden.