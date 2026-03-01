DAX23.939 +2,3%Est505.813 +2,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,5%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.872 +3,3%Euro1,1644 +0,1%Öl91,56 +2,0%Gold5.220 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 ExxonMobil 852549 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht kräftig an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, NIO, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Lumentum-Aktie steigt nach NVIDIA-Milliardeninvest weiter: Folgt jetzt der Aufstieg in den S&P 500? Lumentum-Aktie steigt nach NVIDIA-Milliardeninvest weiter: Folgt jetzt der Aufstieg in den S&P 500?
Dermapharm-Aktie mit Kurssprung: 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler Dermapharm-Aktie mit Kurssprung: 2025 trotz Umsatzeinbußen profitabler
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran: Neue Raketen auf Israel gefeuert - Sirenen heulen im Land

10.03.26 14:09 Uhr

TEHERAN/TEL AVIV (dpa-AFX) - Der Iran hat erneut Raketen auf Israel abgefeuert. In weiten Teilen des Landes heulten Warnsirenen, auch in der Küstenmetropole Tel Aviv. Nach Angaben des israelischen Senders N12 konnte ein Geschoss abgefangen werden. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, es gebe keine Berichte über Verletzte. Auch größere Schäden wurden nicht gemeldet.

Wer­bung

Die iranischen Revolutionsgarden, Irans Elitestreitmacht, meldeten den Beginn der 34. Welle von Gegenangriffen auf US-Stellungen in der Region sowie auf Ziele in Israel. Dabei seien präzisionsgelenkte ballistische Raketen mit Gefechtsköpfen von über einer Tonne zum Einsatz gekommen, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung.

Im Laufe des Tages gab es in Israel mehrfach Raketenalarm. Die Armee meldete wiederholt Raketenangriffe aus dem Iran. Sowohl im Norden des Landes an der Grenze zum Libanon sowie in anderen Gebieten des jüdischen Staates heulten die Sirenen. In jedem Fall war die Luftabwehr im Einsatz, um die Geschosse in der Luft abzufangen, wie die Armee auf Telegram mitteilte./rme/DP/stw