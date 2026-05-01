DAX23.975 -2,0%Est505.827 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,21 +0,6%Nas26.258 -1,4%Bitcoin68.907 -0,8%Euro1,1629 -0,3%Öl107,9 +2,1%Gold4.547 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Intel 855681 Apple 865985 Micron Technology 869020 Plug Power A1JA81 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefrot - unter 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Trump handelte Aktien von NVIDIA & Co. vor China-Reise -- Apple, NEL, SK hynix, Samsung, Infineon, freenet im Fokus
Top News
Apple-Aktie nach Rekordhoch: Warum der Monat Juni entscheidend werden könnte Apple-Aktie nach Rekordhoch: Warum der Monat Juni entscheidend werden könnte
Trump will bald über Waffenverkauf an Taiwan entscheiden und erwägt Sanktionslockerung für China Trump will bald über Waffenverkauf an Taiwan entscheiden und erwägt Sanktionslockerung für China
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran-Öl: Trump erwägt Sanktionslockerung für China

15.05.26 15:08 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erwägt, Sanktionen gegen chinesische Firmen zu lockern, die iranisches Öl kaufen. Er werde in den nächsten Tagen darüber entscheiden, sagte der Republikaner auf dem Rückflug von seinem Staatsbesuch in China. Das sei Teil der Gespräche mit Staatschef Xi Jinping gewesen.

Das US-Finanzministerium hatte zuletzt mehrfach Sanktionen gegen chinesische Firmen verhängt, die den USA zufolge unerlaubten Handel mit dem Iran treiben sollen. Dabei ging es unter anderem um Raffinerien, die Rohöl aus dem Iran verarbeiten. Die chinesische Unterstützung für den Iran ist ein Spannungspunkt im Verhältnis zwischen Washington und Peking. So sind etwa chinesische Raffinerien ein führender Käufer von Erdöl aus dem Iran./rin/DP/nas