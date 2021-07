Iran plant neuen Schritt im Atomstreit - scharfe Warnung aus Europa

Werbung

Heute im Fokus

DAX beendet Handel weit im Minus -- Wall Street uneins -- Amazon-Aktie mit Rekordhoch -- BioNTech-Impfstoff: Nachlassende Wirksamkeit? -- Daimler, Microsoft, Shop Apotheke, DiDi im Fokus

Nachfrage schwächelt: ISM-Index für Dienstleistungen wächst langsamer. Deutsche Bank wirbt Wealth-Management-Team von UBS ab. Nintendo kündigt neue Switch-Konsole mit besserem Display an. BASF steigt in Milliardendeal bei Solenis aus. BMW, Continental, VW & Co.: Anleger machen im Autosektor weiter Kasse. Stellantis-Marken steigern Marktanteil in Deutschland.