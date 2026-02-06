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Iran pocht auf Waffenruhe im Libanon

01.06.26 16:49 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Angesichts fortwährender israelischer Angriffe im Libanon pocht Teheran weiterhin auf eine Waffenruhe an allen Fronten. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran schließe den Libanon mit ein, bekräftigte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi in einem Beitrag auf X.

Araghtschi hatte am Sonntagabend laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars gesagt, die Verhandlungen mit den USA liefen weiter. Anderweitigen Spekulationen solle kein Glauben geschenkt werden.

In einem iranischen Medienbericht am Montag hieß es, der Iran würde die indirekten Verhandlungen mit den USA wegen der israelischen Angriffe im Libanon abbrechen. Iranische Medien berichteten zuletzt häufiger von Eskalationsmöglichkeiten angesichts fortdauernder Verhandlungen.

Nach Einschätzung von Beobachtern gilt der Libanon als strategisch und ideologisch wichtig für die Islamische Republik. Die Hisbollah-Miliz im Libanon ist mit dem Iran verbündet.

Mit dem Vormarsch israelischer Bodentruppen im Libanon und möglichen neuen Angriffen im Raum von Beirut eskaliert der Krieg im Libanon weiter. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte zuletzt neue Angriffe auf Ziele der Hisbollah in Beiruts Vororten an./mar/DP/jha