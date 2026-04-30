DAX24.292 +1,4%Est505.882 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 +1,4%Nas25.114 +0,9%Bitcoin67.044 ±-0,0%Euro1,1749 +0,2%Öl108,2 -5,2%Gold4.613 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Berkshire Hathaway A0YJQ2 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Apple meldet starke Zahlen -- Reddit, Rivian, VW, RTL, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Merck-Aktie vor Ausbruch? Neuer Chef Beckmann soll Rückkehr zum Wachstum forcieren Merck-Aktie vor Ausbruch? Neuer Chef Beckmann soll Rückkehr zum Wachstum forcieren
Ölmarkt im Blick: Opec+ weitet Produktion ohne Emirate aus Ölmarkt im Blick: Opec+ weitet Produktion ohne Emirate aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran: Prüfen amerikanische Antwort auf unseren Vorschlag

03.05.26 20:34 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach Angaben des iranischen Außenministeriums haben die USA auf den jüngsten Vorschlag aus Teheran zur Beendigung des Krieges geantwortet. Man sei dabei, diese Antwort nun zu prüfen, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai iranischen Medien zufolge.

Baghai sagte laut Nachrichtenagentur Fars zudem, im iranischen 14-Punkte-Plan für ein Kriegsende sei kein nukleares Thema vorgesehen. Irans Atomprogramm und das in der Islamischen Republik angereicherte Uran sind seit langem einer der zentralen Streitpunkte in den Spannungen mit den USA. Berichten zufolge möchte Teheran dieses Thema erst später angehen.

Am Freitag war bekanntgeworden, dass der Iran einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan übergeben hatte. Das hatte die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtet, ohne auf Inhalte einzugehen. Bisher waren die Kriegsparteien bei keinem von der einen an die andere Seite übermittelten Vorschlag zu einem Konsens gekommen./vee/DP/he