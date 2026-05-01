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Iran: Russland hat Hilfe im Atomstreit angeboten

15.05.26 13:39 Uhr

TEHERAN/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Russland hat iranischen Angaben zufolge im Atomstreit mit dem Westen Hilfe angeboten. "Ich habe Präsident (Wladimir) Putin in Russland getroffen, und wir haben auch über Uran gesprochen", sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi bei einer Pressekonferenz in Neu-Delhi. Er dankte der russischen Regierung für ihren "Vorschlag".

Araghtschi bestätigte damit am Rande des Außenminister-Treffens der Brics-Staatengruppe Worte von Putin. Der Kremlchef hatte nach den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg erklärt, Russland sei bereit, hochangereichertes Uran aus dem Iran zur Lagerung zu übernehmen.

Das iranische Atomprogramm ist umstritten. Die USA, Israel und westliche Staaten werfen der Führung in Teheran vor, nach Atomwaffen zu streben. Der Iran weist dies zurück. Mit Sorge blickt der Westen insbesondere auf die Bestände von rund 440 Kilogramm Uran, das im Iran auf 60 Prozent angereichert wurde und bei weiterer Anreicherung zum Bau mehrerer Atomwaffen ausreichen könnte.

Bereits vor dem Krieg, den die USA und Israel Ende Februar gegen den Iran begonnen hatten, verhandelten Vertreter aus Washington und Teheran über den Verbleib des hochangereicherten Materials. US-Präsident Donald Trump drängt darauf, das Uran außer Landes zu bringen. Berichten zufolge war auch eine Verdünnung des Materials im Gespräch, an die Teheran jedoch Bedingungen knüpfte. Das Uran soll in einer der unterirdischen iranischen Atomanlagen liegen, die bereits im Sommer 2025 bombardiert worden waren./arb/DP/nas