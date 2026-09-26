Iran sieht USA bei Öffnung der Straße von Hormus am Zug

26.09.26 09:44 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Ringen um eine Wiederöffnung der Straße von Hormus sieht der Iran nun die USA am Zug. Teheran habe Washington über Katar einen "Sieben-Tage-Plan" übermittelt, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi in New York vor Journalisten. Die Entscheidung liege nun bei den Vereinigten Staaten. "Sie können diesen Sieben-Tage-Plan akzeptieren, und am Ende wird die Straße von Hormus geöffnet sein", sagte Aragthschi.

Werbung

Von einem US-Beamten hieß es, man habe es "nicht eilig" und führe positive und konstruktive Gespräche mit dem Iran über Vermittler.

Laut Araghtschi besteht der Plan darin, dass die USA zunächst bestimmte Anforderungen erfüllen. Danach könne dann die Meerenge wieder eröffnet werden. Bei den Anforderungen soll es sich um bereits in dem Rahmenabkommen vom Juni festgelegte Verpflichtungen handeln. Teheran gehe davon aus, dass die "innerhalb von vier oder fünf Tagen umgesetzt werden können".

Das Rahmenabkommen hatte auch auf die Öffnung der Meerenge hinwirken sollen. Angesichts fortdauernder gegenseitiger Angriffe fiel die Vereinbarung aber schnell in sich zusammen. Am Ende des Sieben-Tage-Plans stehe dann der Beginn von Gespräche mit den USA über ein endgültiges Abkommen, sagte der iranische Außenminister.

Werbung

Araghtschi sieht Ball im Feld der Amerikaner

In der Vergangenheit hatte die Führung in Teheran unter anderem verlangt, dass die USA eingefrorene iranische Vermögenswerte freigeben, den Krieg an allen Fronten beenden und ihre Blockade iranischer Häfen und Schiffe aufheben. Zudem forderte die Islamische Republik, dass sich Washington nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischt./apo/DP/zb