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Iran spricht von Angriffen auf US-Stützpunkte in der Nacht

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will nach eigenen Angaben US-Militärstützpunkte im Nahen Osten angegriffen haben. Die Armee habe Ziele in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain mit Drohnen angegriffen, hieß es in Mitteilungen des Militärs. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Weder aus Bahrain noch aus Kuwait lagen zunächst Berichte über eine Aktivierung der Luftabwehr aufgrund der iranischen Angriffe vor. In der Nacht wurden auch keine neuen Angriffe des US-Militärs auf Ziele im Iran bekannt./mar/DP/zb