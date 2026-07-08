Iran: USA verstoßen gegen Rahmenabkommen

08.07.26 00:30 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die erneuten Angriffe der USA als Verstoß gegen das Rahmenabkommen verurteilt. Das Vorgehen der USA, Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft zu setzen sowie die daraufhin erfolgten Angriffe stellten einen "schwerwiegenden Verstoß" gegen das Abkommen dar, schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X.

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Nach Attacken auf mehrere Tanker in der Straße von Hormus hatte das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Zuvor hatte das US-Finanzministerium mitgeteilt, eine vor gut zwei Wochen erteilte Ausnahmegenehmigung werde wieder zurückgenommen.

Mit dem neuen Angriff der USA auf Ziele im Iran wächst die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation in der Region. Nach wochenlangen Kämpfen zwischen den USA, Israel und dem Iran war erst im vergangenen Monat eine vorläufige Vereinbarung erreicht worden, die Raum für intensive Verhandlungen über ein Ende des Krieges schaffen sollte. Diese Gespräche stocken derzeit./ln/DP/zb