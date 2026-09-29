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Iran: Verhandlungen mit USA gehen weiter

NEW YORK/TEHERAN (dpa-AFX) - Die Verhandlungen mit den USA über die Straße von Hormus gehen nach Worten des iranischen Außenministers weiter. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden, sagte Abbas Araghtschi laut seinem Ministerium in New York.

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"Es ist vorgesehen, dass sie (Katar) dieses Thema erneut der amerikanischen Seite vorbringen und anschließend die endgültige Antwort der amerikanischen Seite über den katarischen Vermittler an uns übermittelt wird", sagte Araghtschi weiter. Eine offizielle Antwort werde am heutigen Dienstag erwartet.

Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump einem iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus eine Abfuhr erteilt. Der Iran hatte zuvor Bedingungen gestellt. Laut dem "Wall Street Journal" soll dazugehören, dass die USA ihre Seeblockade aufheben./arb/DP/nas

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