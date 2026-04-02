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Iran verkündet Tod von ranghohem General

06.04.26 13:46 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat im Krieg gegen Israel und die USA den Tod eines ranghohen Generals verkündet. In einer Mitteilung erklärten die mächtigen Revolutionsgarden, dass der Leiter ihrer Geheimdienstabteilung, Generalmajor Madschid Chademi, in den früheren Morgenstunden getötet worden sei. Weitere Details nannten die Revolutionsgarden nicht.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz teilte mit, er sei vom Generalstabschef darüber informiert worden, dass die israelische Armee Chademi "ausgeschaltet" habe. Dieser sei unmittelbar verantwortlich für tödliche Raketenangriffe auf israelische Zivilisten. "Die Revolutionsgarden schießen auf Zivilisten, und wir eliminieren die Köpfe der Terroristen", sagte Katz nach Angaben seines Büros./arb/DP/zb