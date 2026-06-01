DAX24.271 +0,3%Est506.071 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0300 +2,8%Nas25.170 -2,0%Bitcoin54.458 +2,2%Euro1,1527 -0,1%Öl92,25 -2,9%Gold4.092 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Oracle 871460 adidas A1EWWW Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BMW 519000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriffe im Iran-Krieg: DAX etwas fester -- EZB entscheidet über Zinspfad -- Oracle enttäuscht -- Tesla, Super Micro, Telekom, Infineon, SK hynix, Mercedes im Fokus
Top News
Mercedes Benz-Aktie fester: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft Mercedes Benz-Aktie fester: Autobauer wagt den nächsten Schritt ins Rüstungsgeschäft
Pivotal-Point Nachverfolgung Hormel Foods (HRL): Nahrungsmittelriese glänzt mit Q2-Zahlen - Jahresprognose nach robustem Volumenwachstum erhöht Pivotal-Point Nachverfolgung Hormel Foods (HRL): Nahrungsmittelriese glänzt mit Q2-Zahlen - Jahresprognose nach robustem Volumenwachstum erhöht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Iran verurteilt 'großangelegte' US-Angriffe

11.06.26 12:01 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Das iranische Außenministerium hat die "großangelegten" US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt. Teheran habe ein Recht auf Selbstverteidigung und Gegenschläge, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die US-Regierung trage die Verantwortung für die "gefährlichen Konsequenzen" der Aggression, hieß es weiter.

Laut iranischen Medien wurden bei den Angriffen in der Provinz Teheran drei Menschen verletzt. Das Portal "Mehr" berichtete zugleich unter Berufung auf offizielle Stellen, in den frühen Morgenstunden (Ortszeit) sei in der Straße von Hormus ein Boot, das mit Grundnahrungsmitteln beladen gewesen sei, von einem Geschoss der USA getroffen worden. Die Besatzung sei gerettet worden.

Das US-Militär sprach in der Nacht von Angriffen auf militärische Überwachungs- und Kommunikationsanlagen sowie Anlagen der Flugabwehr im Iran. Eigentlich gilt zwischen den Kriegsparteien eine Feuerpause./mar/DP/stw