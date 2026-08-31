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Iran verurteilt US-Angriffe aus der Nacht

TEHERAN (dpa-AFX) - Nach nächtlichen gegenseitigen Angriffen verurteilt Irans Außenministerium die Attacken der USA. Bei den Luftangriffen auf die Insel Larak in der Straße von Hormus seien mehrere Angehörige der eigenen Streitkräfte getötet worden, hieß es in einer Stellungnahme des Ministeriums auf Telegram. In der Nacht hatten US-Streitkräfte zum ersten Mal seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen. Das für die Region zuständige US-Militärkommando Centcom informierte auf der Plattform X über "begrenzte, gezielte Maßnahmen" gegen Minenlege-Einheiten der iranischen Revolutionsgarden. Der Iran reagierte mit Beschuss auf zwei Stützpunkte des US-Militärs in Jordanien. Iranische Raketen seien abgefangen worden, hieß es aus Jordanien./mar/DP/zb

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